Университет Драгоманова уволил преподавательницу Бильченко, которая поддерживала российскую агрессию и называла языковой закон «фашизмом»

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yevzhik / Facebook

Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова уволил преподавательницу Евгению Бильченко, которая зимой 2021 года оказались в центре скандала. Она назвала закон об украинском языке «обычным фашизмом», а Украину — «онкобольной американской колонией». Кроме того, Бильченко выступала на каналах «ДНР» и ездила на творческие вечера в Москву и Санкт-Петербург.

Об этом она сама написала в своем Facebook.

По ее словам, для увольнения из университета руководству пришлось ликвидировать целую кафедру культурологии и философской антропологии.

«Не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок — ничего из того, что вешали. За время отстранения от педагогической работы я занялась научной так плотно, что это видно по моему рейтингу: прилагаю рейтинг рядом с приказом об увольнении. У меня не просто первое место, а первое место с немыслимым отрывом. Об этом в университете все знают», — написала Бильченко.

Она также подтвердила, что треть ее научных конференций и статей были написаны и проведены совместно с коллегами из России.

«Мне бы хотелось, чтобы мир знал, как в Украине обращаются с политическими инакомыслящими», — подчеркнула преподаватель.