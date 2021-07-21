Госдеп США отрицает, что призывал Украину воздержаться от критики «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле опровергает информацию, опубликованную в издании Politico, что якобы администрация США призывала Украину воздержаться от критики «Северного потока — 2».

Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода»во время своего визита в Киев 21 июля.

«Украина — демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы бы отстаивали наши общие интересы и ценности», — заявил представитель.

Но он подтвердил, что Германия и США действительно обсуждали вопрос энергетической безопасности Украины на фоне финальной стадии строительства «Северного потока — 2».

«Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость», — отметил Дерек Шолле.

Напомним, вечером, 20 июля, аналитическое издание Politico опубликовало материал под названием «США склоняют Украину молчать относительно российского газопровода».

Ссылаясь на четыре собственных источника, авторы отмечают что в разгар напряженных переговоров с Берлином в отношении противоречивого трубопровода «Северный поток — 2» Администрация Джо Байдена просит Украину молчать о своем несогласии.

«И Украина не в восторге», — добавляют журналисты.