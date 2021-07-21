Премьер Шмыгаль: До конца лета Украина должна получить 13 миллионов доз вакцин от коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Matt Allworth / Flickr
К концу лета в Украину должны прибыть 13 миллионов доз вакцин от коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 21 июля.
«Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть у нас есть необходимое количество вакцин для всех желающих», — сказал он.
По словам Шмыгаля, в Украине сейчас доступны четыре вида вакцин, «каждая из которых предотвращает тяжелое течение болезни».
Также премьер призвал украинцев активно вакцинироваться от коронавируса и заметил, что подписанная заранее декларация с семейным врачом поможет сократить время для получения вакцины.
«Несмотря на старт пятого этапа вакцинации, для правительства остаются приоритетом такие группы, как медики, педагоги, социальные работники, военные, люди пожилого возраста и люди с сопутствующими заболеваниями, поскольку именно эти группы в зоне высокого риска, наиболее уязвимы к CОVID-19», — добавил глава Кабмина и заверил, что этим группам людей и в дальнейшем будет предоставляться приоритет в вакцинации.
- 21 июля в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации от коронавируса. Прививки смогут сделать все желающие, и «Дію» для этого использовать уже не нужно. В стране также начинают прививать вакциной Moderna.
- По состоянию на утро 21 июля в стране сделали 4 279 666 прививок вакцинами от коронавируса. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 501 291 человек.