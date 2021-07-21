МОК определил место проведения летних Олимпийских игр 2032 года
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Leafypages
Международный олимпийский комитет определил место проведения летних Олимпийских игр в 2032 году. Их примет австралийский город Брисбен.
Об этом сообщается на странице МОК в Twitter.
«Брисбен выбран для проведения Олимпийских игр в 2032 году», — говорится в сообщении.
На проведение этой Олимпиады претендовали китайские города Чэнду и Чунцин, столица Катара Доха, столица Венгрии Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также столицы Северной и Южной Кореи Сеул с Пхеньяном.
Летние Олимпийские игры 2024 года по плану должны состояться в Париже, а 2028 года — в Лос-Анджелесе.
- Олимпийские игры в Токио 2020 года будут проходить с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
- Из-за пандемии зрителей на играх не будет. В Токио не будет рукопожатий и объятий во время церемонии награждения, а спортсмены сами будут надевать себе медали.