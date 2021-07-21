Ущерб от наводнения в Германии оценен в минимум 2 млрд евро

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Chris Gallagher / Unsplash

Ущерб от наводнения на западе Германии оценен в минимум 2 миллиарда евро. Из этой суммы 1,3 млрд евро — это только ущерб железной дороги.

Об этом сообщают DW и Bild.

«Многие участки железнодорожного полотна разрушены или смыты. В некоторых городах подтоплены вокзалы, и их использование стало невозможным», — заявили в Федеральном министерстве транспорта.

Часть путей придется возводить заново. По информации Deutsche Bahn, на ремонт около 600 километров железной дороги уйдут недели и месяцы.

Убытки на дорогах достигают нескольких сотен миллионов евро. В районах наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северной Рейне-Вестфалии, кроме железной дороги, нужно восстановить мосты, автомагистрали и башни мобильной связи. Семь региональных транспортных маршрутов почти полностью разрушены.

Глава Немецкого союза страховщиков Йорг Асмуссен опасается рекордного убытка. В краткосрочной перспективе 2021 год может стать самым разрушительным для отрасли.