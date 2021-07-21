В Украине за сутки 655 новых больных коронавирусом. Вакцинировали 100 тысяч человек

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В Украине за прошедшие сутки, 20 июля, зарегистрировали 655 новых больных COVID-19, среди которых 37 детей и 18 медиков.

По данным Министерства здравоохранения, больше всего новых больных в Киеве (232), Одесской (59) и Харьковской (41) областях.

За прошедшие сутки в больницы доставили 508 человек. Выздоровели 577 украинцев, а умерли — 13.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2,24 млн заражений (выздоровели почти 2,2 млн человек) и 52 769 смертей.

Вакцинировали за вторник 100 003 человека (первую дозу получили 60 587, а вторую — 39 416). С начала вакцинации полностью иммунизированы 1 501 291 человек.