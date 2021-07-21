Politico: США просили Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку — 2»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Администрация президента США призвала украинскую власть воздержаться от критики соглашения с Германией по «Северному потоку — 2». Американская сторона предупредила, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По словам собеседников, американские чиновники также якобы призвали не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы Германии и США. Один из чиновников администрации Джо Байдена опроверг эту информацию, но заявил, что ситуация более сложная.
Источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, сообщил, что Украина все еще считает реальной остановку строительства российского трубопровода за счет американских санкций. Американские переговорщики, однако, дали понять, что отказались от блокировки строительства.
Украинская сторона этим крайне недовольна.
- Ранее СМИ сообщали, что США и Германия близки к договоренности по газопроводу и готовы объявить о решении. В Киев с визитом прибыл советник Госдепартамента для переговоров.
- По данным Bloomberg, в рамках соглашения Германия готова принять меры, включая санкции, если Россия будет использовать поставки газа в качестве средства давления на Украину.