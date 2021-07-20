Национальная академия наук предупреждает, что из-за штамма «Дельта» количество новых больных может возрасти во «взрывном темпе»

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Ezra Acayan / Stringer

Национальная академия наук Украины сообщает, что завершилась фаза падения заболеваемости коронавирусом. Несмотря на все еще низкий ее уровень существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста — подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира из-за распространения у них штамма «Дельта».

Об этом НАН Украины сообщила 20 июля в своем обзоре.

Обеспокоенность Академии вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя:

количество положительных ПЦР-тестов;

количество новых госпитализаций;

количество новых зарегистрированных случаев болезни.

При этом число положительных ПЦР-тестов — вероятно, самый оперативный из них — за неделю выросло сразу на 17%. Количество госпитализаций и новых случаев болезни также выросли, но не так сильно — на 5% и 7,3% соответственно.

Национальная академия наук отмечает, что хотя взрывного роста не наблюдается ни в одном регионе, но темпы недельного роста увеличились в последние дни, поэтому вероятность ускорения роста достаточно высока. В то же время за последние недели незначительно снизилось ежедневное число смертей от коронавируса.

Отметим, что в Одесской и Тернопольской областях показатель госпитализаций больных с коронавирусом превысил норму. По состоянию на 20 июля в Одесской области показатель составляет 50,3% (норма не более 50%), а в Тернопольской — 88,9%.