Телефон президента Франции Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы Pegasus

Aurelien Morissard / IP3 / Getty Images

Номер телефона президента Франции Эмманюэля Макрона был в перечне номеров марокканских спецслужб, которые организовывали слежку с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus. Об этом во вторник, 20 июля, сообщила французская газета Le Monde.

«Номера Макрона, а также Эдуара Филиппа, возглавлявшего тогда [в 2019 году] правительство, и 14 министров были включены в список для возможного прослушивания марокканскими спецслужбами», — отмечает издание.

18 июля ведущие мировые СМИ опубликовали расследование о глобальной слежке за журналистами, правозащитниками и политиками с помощью секретного программного обеспечения Pegasus, которое разработала израильская компания NSO Group. Речь идет как минимум о тысяче людей из 50 стран. В ответ на это Центральная прокуратура Франции начала расследование. В частности, речь идет о вмешательстве в личную жизнь, перехвате корреспонденции и создании преступной группировки.

Право пользования системой Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства, которое выдается в каждом отдельном случае. СМИ писали, что через эту программу следили за журналистами Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde и The Financial Times.