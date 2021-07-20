Убийство Шеремета: новый глава МВД Монастырский заявил, что после приговора можно будет оценивать качество следствия

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Кузьмин Александр / УНИАН

В годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, 20 июля, новый министр внутренних дел Денис Монастырский сделал заявление по поводу расследования дела — эффективность следствия можно будет оценивать после решения суда.

Заявление опубликовал пресс-центр МВД.

«Сейчас дело по обвинению трех подозреваемых находится на рассмотрении в суде. Поэтому родные, близкие, украинское общество — все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле. Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета», — заявил Монастырский.

Министр отметил, что после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализме следствия.

Отметим, что Монастырского главой МВД назначили 16 июля 2021 года. Выступая с трибуны Рады, он заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека и жестко реагировать на нарушения. Тогда Монастырский также заявил, что будет оценивать качество следствия по делу Шеремета после решения суда.