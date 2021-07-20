Meduza: В России коронавирусом могли переболеть 29 млн человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным

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В России с начала пандемии коронавирусом могли переболеть 29 миллионов человек, хотя официально 5,9 миллиона.

К такому выводу пришли журналисты изданий Meduza, «Медиазона» и «Холод», а также аналитик Сергей Шпилькин — они проанализировали сертификаты, которые выдают тем, кто переболел COVID-19, и 20 июля опубликовали совместное расследование.

В июле Шпилькин решил проанализировать сертификаты о перенесенном COVID-19, которые выдают на сайте государственных услуг. Авторы расследования выявили, что 16-значный номер сертификата начинается с восьмерки, кода региона и единицы, которая во всех проверенных сертификатах одинакова. Следующие четыре цифры — это месяц и год постановки диагноза, а последние восемь цифр показывают порядковый номер записи в реестре.

В Минцифры подтвердили изданию «Медиазона», что при создании сертификата использовали «реестровые записи Минздрава» — в реестр человека вносят в момент постановки диагноза.

Источник в одном из федеральных ведомств, знакомый с работой реестра, подтвердил изданию Meduza, что к середине июня порядковые номера больных превышали 27 миллионов. К середине июля этот показатель уже превысил 29 миллионов — однако по официальным данным за все время пандемии в России заболели почти шесть миллионов человек.

Если предположение журналистов верно, Россия находится на третьем месте по общему числу заболевших за время пандемии и на первом месте по числу заболевших на миллион населения.

Согласно инструкции Минздрава, в список переболевших попадают те, кто сдали положительный тест и те, кому поставили диагноз, например, по результатам компьютерной томографии. В список также попадают «все случаи пневмонии».