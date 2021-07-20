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ВCП выступил против судебной реформы и призвал нардепов доработать законопроект

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Высший совет правосудия опубликовал обращение к нардепам и президенту с просьбой доработать законопроект № 5068, который предусматривает его реформу.

Об этом сообщает пресс-служба ВCП.

«Высший совет правосудия в очередной раз обращает внимание народных депутатов Украины, президента Украины на необходимость доработки законопроекта № 5068 для недопущения конституционного кризиса и коллапса судебной власти», — отмечают там.

В ВСП назвали семь причин, почему этот законопроект, который предусматривает ее очистку и реформу, должен быть доработан:

«Высший совет правосудия призывает народных депутатов Украины пересмотреть ключевые вопросы законопроекта № 5068, касающиеся роли международных экспертов в формировании государственных органов Украины. Высший совет правосудия призывает не допустить разбалансировки и коллапс судебной власти в Украине и надеется на формирование ВККСУ и ВСП на основе Конституции и законов Украины, в соответствии с нормами международного права», — подчеркнули в ВСП.