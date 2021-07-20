ВCП выступил против судебной реформы и призвал нардепов доработать законопроект

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Высший совет правосудия опубликовал обращение к нардепам и президенту с просьбой доработать законопроект № 5068, который предусматривает его реформу.

Об этом сообщает пресс-служба ВCП.

«Высший совет правосудия в очередной раз обращает внимание народных депутатов Украины, президента Украины на необходимость доработки законопроекта № 5068 для недопущения конституционного кризиса и коллапса судебной власти», — отмечают там.

В ВСП назвали семь причин, почему этот законопроект, который предусматривает ее очистку и реформу, должен быть доработан:

Законопроект неконституционный.

Законопроект не соответствует обязательствам Украины перед МВФ.

Законопроект перекладывает ответственность за судебную реформу на иностранцев.

Законопроект не поддержали ни один суд, судейская ассоциация или орган судебной власти.

Законопроект нивелирует голос субъектов назначения.

Законопроект может заблокировать работу ВСП, что приведет к коллапсу судебной власти.

Законопроект не решит текущие проблемы судебной системы и не проведет реформу.

«Высший совет правосудия призывает народных депутатов Украины пересмотреть ключевые вопросы законопроекта № 5068, касающиеся роли международных экспертов в формировании государственных органов Украины. Высший совет правосудия призывает не допустить разбалансировки и коллапс судебной власти в Украине и надеется на формирование ВККСУ и ВСП на основе Конституции и законов Украины, в соответствии с нормами международного права», — подчеркнули в ВСП.