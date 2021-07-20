ВCП выступил против судебной реформы и призвал нардепов доработать законопроект
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Высший совет правосудия опубликовал обращение к нардепам и президенту с просьбой доработать законопроект № 5068, который предусматривает его реформу.
Об этом сообщает пресс-служба ВCП.
«Высший совет правосудия в очередной раз обращает внимание народных депутатов Украины, президента Украины на необходимость доработки законопроекта № 5068 для недопущения конституционного кризиса и коллапса судебной власти», — отмечают там.
В ВСП назвали семь причин, почему этот законопроект, который предусматривает ее очистку и реформу, должен быть доработан:
- Законопроект неконституционный.
- Законопроект не соответствует обязательствам Украины перед МВФ.
- Законопроект перекладывает ответственность за судебную реформу на иностранцев.
- Законопроект не поддержали ни один суд, судейская ассоциация или орган судебной власти.
- Законопроект нивелирует голос субъектов назначения.
- Законопроект может заблокировать работу ВСП, что приведет к коллапсу судебной власти.
- Законопроект не решит текущие проблемы судебной системы и не проведет реформу.
«Высший совет правосудия призывает народных депутатов Украины пересмотреть ключевые вопросы законопроекта № 5068, касающиеся роли международных экспертов в формировании государственных органов Украины. Высший совет правосудия призывает не допустить разбалансировки и коллапс судебной власти в Украине и надеется на формирование ВККСУ и ВСП на основе Конституции и законов Украины, в соответствии с нормами международного права», — подчеркнули в ВСП.
- 13 июля Верховная Рада поддержала законопроект о старте работы Высшей квалификационной комиссии судей, а 14 июля — закон о ВСП.
- 16 июля депутаты «Батьківщини», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и группы «Довіра» заблокировали подписание законов о судебной реформе.