Основатель Amazon Джефф Безос полетел в космос — это было мечтой всей его жизни

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Twitter / Blue Origin

Во вторник, 20 июля, в 16:10 миллиардер Джефф Безос полетел в космос на борту ракетно-капсульной системы New Shepard. Это первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту.

Процесс полета транслируют на официальном канале Blue Origin.

Американский миллиардер начал свой полет продолжительностью 11 минут с площадки в Западном Техасе, неподалеку от Ван-Хорна. Безос планирует преодолеть около 100 км и практически достичь «границы» космоса.

Выбор даты не случаен, он приходится на 52-ю годовщину миссии Аполлон-11: день высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.

Кроме Безоса на New Shepard в космос летят его брат и руководитель акционерного капитала Марк Безос, а также 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний голландец Оливер Деймен. Последние двое станут старейшим и самым молодым человеком, побывавшими в космосе.

Безос объявил о решении отправиться в космос еще в начале июня. Миллиардер рассказал, что это было мечтой всей его жизни.