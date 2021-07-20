Правительство выделит 980 млн гривен на ноутбуки учителям по всей стране

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fancycrave.com

Украинское правительство выделит 980 миллионов гривен субвенции на покупку ноутбуков для более 60 тысяч учителей по всей стране.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Указано, что эта инициатива является одной из приоритетных для Минцифры и Минобразования. В госбюджете предусмотрены средства на борьбу с коронавирусом и его последствиями во время образовательного процесса. Из них и выделят сумму на покупку ноутбуков для учителей из 26 областей и Киева.

Ведомство объясняет эту необходимость тем, что из-за пандемии большинство уроков перешли из классов в Zoom-конференции, но не у всех учителей есть техническая возможность обучать детей в таком формате.

Минобразования уже прописало требование к технике. Ожидаемая стоимость одного ноутбука — 20 тысяч гривен.

Минцифры тем временем запустило специальный дашбор, с помощью которого можно отслеживать весь процесс закупки, а также посмотреть количество техники на область.