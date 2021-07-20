Президентом Перу стал бывший сельский учитель. Он обещал провести ряд реформ и распустить Конституционный суд
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Perú Libre - Pedro Castillo / Facebook
В Перу победителем президентских выборов стал бывший сельский учитель, представитель леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Кастильо на выборах получил 50,12% голосов, его конкурентка Кейко Фухимори — представительница правопопулистской партии «Народная сила» и дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори, осужденного к 25 годам за коррупцию и организацию «эскадронов смерти», — получила 49,87%. Разрыв между ними во втором туре выборов, который состоялся 6 июня, составил всего 44 тысячи голосов.
Фухимори пыталась обжаловать результаты, поэтому объявление победителя произошло только сейчас.
Кастильо в молодости был членом организации самообороны крестьян, которая боролась с повстанцами, а в 2017 году возглавлял общенациональную забастовку учителей. В случае своей победы на выборах он обещал увеличить выделение средств на здравоохранение и образование, взять под контроль СМИ и распустить Конституционный суд. Кастильо также предлагал провести конституционную реформу в стране, реформировать пенсионную систему и национализировать газодобывающую отрасль.
- 9 ноября 2020 года Конгресс Перу объявил импичмент президенту Мартину Вискарре. Его обвинили в получении откатов на $640 тысяч от строительных подрядчиков во времена, когда он был губернатором провинции Мокегуа в 2011—2014 годах. На следующий день (10 ноября) временным президентом стал спикер парламента Мануэль Мерино, но 16 ноября он подал в отставку.
- Третьим президентом Перу за неделю стал депутат парламента Франсиско Сагаста.
- После отставки Вискарры в стране начался кризис. Его сторонники выходили на улицу и протестовали против импичмента. В Лиме и других городах протесты переросли в столкновения с силовиками. В результате двое демонстрантов погибли, а полицию обвинили в излишней жестокости.