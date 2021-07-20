Президентом Перу стал бывший сельский учитель. Он обещал провести ряд реформ и распустить Конституционный суд

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Perú Libre - Pedro Castillo / Facebook

В Перу победителем президентских выборов стал бывший сельский учитель, представитель леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кастильо на выборах получил 50,12% голосов, его конкурентка Кейко Фухимори — представительница правопопулистской партии «Народная сила» и дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори, осужденного к 25 годам за коррупцию и организацию «эскадронов смерти», — получила 49,87%. Разрыв между ними во втором туре выборов, который состоялся 6 июня, составил всего 44 тысячи голосов.

Фухимори пыталась обжаловать результаты, поэтому объявление победителя произошло только сейчас.

Кастильо в молодости был членом организации самообороны крестьян, которая боролась с повстанцами, а в 2017 году возглавлял общенациональную забастовку учителей. В случае своей победы на выборах он обещал увеличить выделение средств на здравоохранение и образование, взять под контроль СМИ и распустить Конституционный суд. Кастильо также предлагал провести конституционную реформу в стране, реформировать пенсионную систему и национализировать газодобывающую отрасль.