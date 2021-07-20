В Украине 598 новых COVID-больных. Вакцинировали 81 тысячу человек

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за прошедшие сутки, 19 июля, зарегистрировали 598 новых больных COVID-19. Больше всего в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

По данным Министерства здравоохранения, за прошлые сутки госпитализировали 279 человек. Выздоровели 540 украинцев, а умерли — 25.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2,24 млн заражений (выздоровели почти 2,2 млн человек) и 52 756 умерли.

Вакцинировали за понедельник 81 015 человек (первую дозу получили 50 267, а вторую — 30 748). С начала вакцинации полностью иммунизированы 1 461 875 человек.