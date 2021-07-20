В Киев отправляют советника Госдепа для обсуждения «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2

На этой неделе советник Госдепартамента США Дерек Чолле посетит Киев и Варшаву для обсуждения вопросов отношений между странами, а также вопроса российского газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

В Киеве советник будет с визитом 20 и 21 июля. С украинской стороной он обсудит энергетическую безопасность, а также текущие реформы. Встречи запланированы с чиновниками и членами делового сообщества.

Как пишет Reuters, США и Германия близки к договоренности по газопроводу и в ближайшие дни могут об этом объявить. Договоренности позволят избежать введения американских санкций против компании-оператора газопровода и ее руководства.

По данным журналистов, обе страны объявят о значительных инвестициях для модернизации энергетической инфраструктуры Украины, что обеспечит энергетическую безопасность страны. Германия также намерена дать гарантии поставок газа Украине в случае прекращения его подачи из России.

По словам собеседников Reuters, Вашингтон хочет предварительно убедиться, что Киев поддерживает эти шаги.