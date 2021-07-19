Министерство сообщает об остром дефиците питьевой воды на временно оккупированной территории Луганской области
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Issam Hammoudi / Unsplash
На оккупированной территории Луганской области оккупанты критически ограничили поставки питьевой воды населению.
Об этом в понедельник, 19 июля, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на информацию оккупационных «властей».
Следовательно, на территории города Хрустальный (Красный Луч) питьевую воду подают по графику 1 — 2 раза в неделю или через день — зависит от района города. На территории поселков Голубовское, Донецкое и города Кировск питьевую воду поставляют только 1 раз в неделю, в городе Кадиевка (Стаханов) — частично 1 раз в 2-3 дня.
На территории города Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, вода отсутствует по несколько суток подряд.
Кроме этого, загрязненным также остается Исаковское водохранилище в Луганской области — в конце марта 2020 года класс качества его воды снизили с «умеренно загрязненной» на «загрязненную».
Министерство отмечает, что в условиях аномальной жары это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды, поскольку неравномерная подача воды приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения.
- В оккупированной Ялте отменили почасовую подачу воды — растаял снег и пополнились водохранилища. С мая по октябрь воду будут подавать круглосуточно. С 1 октября, в зависимости от погоды и осадков, будут принимать новое решение. До аннексии Украина давала в Крым из Днепра до 85% пресной воды. Украина заявила, что не будет возобновлять подачу воды до деоккупации Крыма.