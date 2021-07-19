Министерство сообщает об остром дефиците питьевой воды на временно оккупированной территории Луганской области

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Issam Hammoudi / Unsplash

На оккупированной территории Луганской области оккупанты критически ограничили поставки питьевой воды населению.

Об этом в понедельник, 19 июля, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на информацию оккупационных «властей».

Следовательно, на территории города Хрустальный (Красный Луч) питьевую воду подают по графику 1 — 2 раза в неделю или через день — зависит от района города. На территории поселков Голубовское, Донецкое и города Кировск питьевую воду поставляют только 1 раз в неделю, в городе Кадиевка (Стаханов) — частично 1 раз в 2-3 дня.

На территории города Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, вода отсутствует по несколько суток подряд.

Кроме этого, загрязненным также остается Исаковское водохранилище в Луганской области — в конце марта 2020 года класс качества его воды снизили с «умеренно загрязненной» на «загрязненную».

Министерство отмечает, что в условиях аномальной жары это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды, поскольку неравномерная подача воды приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения.