Минфин опроверг слова министра о минимальной зарплате в 7 700 гривен в следующем году

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Министерство финансов опровергло анонсированное своим министром Сергеем Марченко повышение минимальной зарплаты до 7 700 гривен в 2022 году — это запланировано на 2024.

Об этом ведомство заявило в комментарии агентству УНИАН и опубликовало график повышении минималки на своем сайте.

«В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7 665 гривен. Министр имел в виду 2024 год», — уточнили в министерстве.

Сейчас ее размер составляет 6 тысяч гривен, до конца года должно быть 6 500. С учетом макроэкономического прогноза, минимальная заработная плата будет увеличиваться в 2022 году на 200 гривен и составит 6 700, в 2023 году — на 476 и составит 7 176, а уже в 2024 году она как раз будет 7 665 из-за увеличения на 489 гривен.

Министерство финансов Украины

Напомним, что 15 июля в эфире «24 канала» министр финансов Сергей Марченко заявил, что с 2022 года в Украине планируется поднять минимальную зарплату до 7 700 гривен. По его словам, в бюджете есть нераспределенные расходы в размере от 50 до 100 млрд гривен. Они и должны быть направлены на повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Также будут повышены и пенсии.