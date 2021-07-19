В правительстве хотят поднять минимальную зарплату в Украине со следующего года до 7 700 гривен

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что с 2022 года в Украине планируется поднять минимальную зарплату до 7 700 гривен.

Об этом он рассказал в эфире «24 канала».

«Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим минимальную зарплату до 7 700 гривен. И дальше у нас будет рост инфляции +2% — то есть мы закладываем достаточно умеренный рост социальных показателей», — отметил министр.

По его словам, в бюджете есть нераспределенные расходы в размере от 50 до 100 млрд гривен. Они и будут направлены на повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Также будут повышены и пенсии.

«Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022—2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть», — подчеркнул он.