Жеребьевка Лиги чемпионов: «Шахтер» получил первого соперника на квалификациях
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Twitter / FC Shakhtar Donetsk
Донецкий «Шахтер» получил соперника в третьем раунде квалификационного этапа к нынешней Лиги чемпионов. На этой стадии клуб сыграет против бельгийского «Генка».
Об этом пишет пресс-служба УЕФА.
Первый поединок состоится в Бельгии 3 или 4 августа, а ответный — 10 августа в Украине. В случае победы «Шахтер» выйдет в следующий раунд квалификации, а в случае поражения попадет в групповой этап Лиги Европы.
Также на этой стадии будут сыграны следующие поединки:
- «Монако» (Франция) — «Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия)
- «Спартак» (Россия) — «Бенфика» (Португалия)
- ПСВ (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) — «Селтик» (Шотландия) / «Мидтьюлланн» (Дания)