ГБР завело дело на судей Верховного суда за решение по Тупицкому
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Конституционного суда
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за решения Кассационного административного суда Верховного суда в пользу бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
Как сообщает «Судебно-юридическая газета», ГБР проверит судей на возможное злоупотребление властью (ч. 2 ст. 364 УК).
ГБР получило заявление от представителя одной из общественных организаций, в которой заявитель просил внести сведения в ЕРДР о соответствующем преступлении в связи с отменой указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей.
По данным газеты, 15 июля старший следователь ГБР Кирилл Петрухин попросил Кассационный админсуд предоставить заверенную копию дела, решение от 14 июля, журналы судебных заседаний по этому делу, а также данные из системы документооборота и фиксации заседаний.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.
- 14 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ.
- В Офисе президента заявили, что Верховный суд пытается защитить коррупционную систему.