ГБР завело дело на судей Верховного суда за решение по Тупицкому

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Пресс-служба Конституционного суда

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за решения Кассационного административного суда Верховного суда в пользу бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», ГБР проверит судей на возможное злоупотребление властью (ч. 2 ст. 364 УК).

ГБР получило заявление от представителя одной из общественных организаций, в которой заявитель просил внести сведения в ЕРДР о соответствующем преступлении в связи с отменой указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей.

По данным газеты, 15 июля старший следователь ГБР Кирилл Петрухин попросил Кассационный админсуд предоставить заверенную копию дела, решение от 14 июля, журналы судебных заседаний по этому делу, а также данные из системы документооборота и фиксации заседаний.