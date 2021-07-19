Министр Ляшко: ЕС в ближайшее время признает сертификаты о вакцинации препаратом CoronaVac

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Евросоюз в ближайшее время признает сертификаты о вакцинации препаратом CoronaVac.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ-направления, с коллегами в Брюсселе, работающими в Еврокомиссии — все говорят, что вопрос актуален и в ближайшее время будет рассмотрен, и все вакцины, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения, разрешат, чтобы путешествовать по ковидному сертификату», — пояснил Ляшко.

Он напомнил, что ВОЗ сертифицировала вакцину CoronaVac, но европейский регулятор пока только рассматривает этот препарат. По словам Ляшко, вакцину должны признать в ближайшее время.