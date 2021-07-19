Нардеп Железняк: Рада соберется на внеочередное заседания 20 июля для разблокирования законов о судебной реформе
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- Екатерина Кадакова
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Стеценко Таисия / УНИАН
Верховная Рада во вторник, 20 июля, проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит проекты постановлений, блокирующие подписание законов о судебной реформе и реформировании «Укроборонпрома».
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава фракции «Голос» Ярослав Железняк.
«Завтра в 14:00 будет внеочередное заседание. Кворум не нужен, провалят постановления, которые блокируют подписание [законопроектов] № 3711-д (Высшая квалификационная комиссия судей Украины), № 3822 (Реформа «Укроборонпрома»), № 5068 (Высший совет правосудия), № 5069 (тоже про инспекторов ВРП, только в кодексах)», — написал он.
По словам нардепа, всего на повестку дня вынесены 10 проектов постановлений.
Заметим, по состоянию на 13:40 на сайте Верховной Рады отсутствует распоряжение главы парламента о созыве внеочередного заседания на 20 июля.
- 13 июля Верховная Рада поддержала законопроект о старте работы Высшей квалификационной комиссии судей, а 14 июля — закон о ВРП. Также Рада проголосовала за закон о реформировании «Укроборонпрома».
- 16 июля депутаты «Батьківщини», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и группы «Довіра» заблокировали подписание законов о судебной реформе. После этого Рада ушла на каникулы.