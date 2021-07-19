«Титушку» Крысина будут судить за терроризирование заключенных в колонии
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- Костя Андрейковец
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Осужденного за убийство журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина будут судить за терроризирование осужденных Торецкой исправительной колонии № 2, в которой он отбывает наказание.
Как сообщает Донецкая облпрокуратура, полиция завершила досудебное расследование против четверых осужденных, среди которых «криминальный авторитет».
Следствие установило, что с марта 2021 года двое «смотрящих» вместе с еще одним заключенным по поручению «криминального авторитета» заставляли других осужденных выполнять приказы и собирать деньги для «общака». Тем, кто выступал против, грозили физической расправой. Двоих заключенных в итоге сильно избили.
Прокуратура не указывает имен подозреваемых, но в апреле Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщал, что указанным «авторитетом» является 48-летний Крысин. 29 апреля всем четверым сообщили о подозрении по ст. 392 УК (действия, дезорганизующие работу учреждений наказаний). Им грозит еще по 10 лет заключения.
- В июне 2018 года суд приговорил Крысина к 5 годам лишения свободы за убийство журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия в 2014 году. Его долгое время не отправляли в колонию, что вызвало недовольство общественности. 8 октября Крысина все же перевезли из Лукьяновского СИЗО в Торецкую исправительную колонию № 2 для отбывания наказания.
- В обвинительном заключении говорилось, что Крысин получил $200 тысяч за совершение преступлений против активистов Евромайдана.