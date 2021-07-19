В пятницу в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

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Gerd Altmann / Pixabay

В пятницу, 16 июля, синоптики зафиксировали самую высокую температуру для этого дня за всю историю наблюдений.

Об этом пишет пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 16 июля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 28,8 °С, что на 0,4 °С выше рекордного значения температуры для этого дня 1931 года», — говорится в сообщении.

Там отметили, что такая температура на 7,6 °С превысила климатическую норму для этого дня.