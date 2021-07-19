В пятницу в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Gerd Altmann / Pixabay
В пятницу, 16 июля, синоптики зафиксировали самую высокую температуру для этого дня за всю историю наблюдений.
Об этом пишет пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 16 июля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 28,8 °С, что на 0,4 °С выше рекордного значения температуры для этого дня 1931 года», — говорится в сообщении.
Там отметили, что такая температура на 7,6 °С превысила климатическую норму для этого дня.
- В последние несколько недель почти во всей Европе установилась жаркая погода. В различных частях северного полушария поэтому происходят сильные пожары. Северная Европа, Канада и США страдают от рекордных температур, что приводит к гибели людей.
- Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в Киеве ночь на 15 июля стала самой теплой за последние 140 лет. С начала календарного лета в столице зафиксировали уже 12 температурных рекордов.