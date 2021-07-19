Во Вьетнаме усиливают ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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skaman306 / Getty Images
В столице Вьетнама — городе Ханой — усилили ограничения из-за роста количества больных коронавирусом.
Об этом говорится в заявлении правительства страны.
Согласно документу, люди могут выходить из дома только за продуктами или лекарствами, в случае национальных бедствий и пожаров, для оказания неотложной помощи или если работают в госучреждениях, на заводах и предприятиях, предоставляющих товары и услуги первой необходимости. Покидая дом, граждане должны строго соблюдать противоэпидемические правила: носить маски, проводить дезинфекцию, находиться на дистанции.
Жителям Ханоя запретили собираться в группы более пяти человек возле общественных зданий, школ и больниц.
Также в городе решили временно приостановить проведение свадеб, а на похоронах максимальное количество присутствующих не должно превышать 30 человек.
К тому же городские власти решили приостановить предоставление всех второстепенных услуг (не касается фабрик, производственных мощностей и учреждений, предоставляющих основные товары и услуги).
Жителей других городов просят воздержаться от поездок в Ханой и наоборот. Все люди, которые возвращаются из других населенных пунктов, должны подписать декларацию здоровья сразу после въезда в город.
В воскресенье, 18 июля, во Вьетнаме зарегистрировали 5 926 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордное значение за последние несколько месяцев.
- 28 мая министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что в стране зафиксирован гибридный вариант COVID-19 — с характеристиками «британского» и «индийского» штаммов. Его диагностировали 28 мая сразу у нескольких человек. Отмечается, что гибридный штамм гораздо заразнее и легко передается через воздух.