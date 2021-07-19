Зеленский летит на первый саммит «Ассоциированного трио». Украина, Грузия и Молдова подпишут декларацию
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- Костя Андрейковец
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Пресс-служба президента Украины
Сегодня, 19 июля, президент Владимир Зеленский в Грузии примет участие в первом саммите «Ассоциированного трио».
Об этом сообщает Офис президента.
Президенты Украины, Грузии и Молдовы подпишут декларацию саммита и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Молдовы Майей Санду.
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