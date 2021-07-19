В Англии отменили большинство карантинных ограничений

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В Англии с 19 июля отменено большинство карантинных ограничений.

Об этом сообщает ВВС.

Людям разрешено проводить на улицах собрания, встречи и концерты. Ночные клубы вновь могут работать, а бары и пабы теперь могут пускать посетителей без ограничений. До этого в барах обслуживались только люди за столиками.

Масочный режим теперь не будет обязательным, но в помещениях носить маски рекомендовано.

Вместе со смягчением ограничений людям рекомендуют использовать «ковидний паспорт». Также остаются в силе требования по отслеживанию контактов и самоизоляции.

Ограничения снимаются только в Англии, в остальных частях Великобритании ограничения остаются в силе.