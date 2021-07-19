Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования

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Сегодня, 19 июля, Китайское национальное космическое управление вывело на орбиту группу спутников дистанционного зондирования.

Об этом пишет «Синьхуа».

Ракета-носитель «Чанчжэн-2В» (CZ-2C) с разведывательными спутниками Yaogan 30, а также спутником «Тяньц-15», стартовала в 08:19 по пекинскому времени с космодрома «Сичан» в провинции Сычуань.

Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» это уже 380-й полет.

Китайские СМИ пишут, что спутники предназначены для научных экспериментов, изучения земли, борьбы за урожай и предсказания бедствий. Западные аналитики уверяют, что Yaogan 30 используют и для военных целей.

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