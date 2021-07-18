США договариваются о строительстве в Британии гигантского космического радара для противодействия России

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Власти США хотят построить в Великобритании гигантский радар, предназначенный для отслеживания объектов в глубоком космосе и противодействия угрозам со стороны России, а также Китая. Об этом со ссылкой на британское Министерство обороны сообщают местные СМИ.

Объект в Британии должен стать частью глобальной радарной системы американских Космических сил Deep Space Advanced Radar Capability (DARC). Он сможет идентифицировать потенциальные цели на расстоянии до 36 тысяч км от Земли. Именно в этих районах космоса находится много военных спутников.

В министерстве обороны Великобритании сообщили, что радар могут построить в Шотландии или на юге страны. По этому поводу сейчас идут переговоры с США. На объекте установят 10—15 крупных спутниковых тарелок диаметром 15 метров для слежения и от четырех до шести — для передачи.

Еще два радара системы DARC построят в американском штате Техас, а также в Австралии. Первый из трех объектов должен начать работу уже в 2025 году. Но в какой из стран — не сообщается.

Министерство обороны Великобритании заявило, что новый радар способен «сделать космос безопасным».

Подполковник американских Космических сил Джек Уокер сообщил ВВС, что задачей новой системы станет «выявление и слежение за целями, которые могут потенциально угрожать нашим особенно важным ресурсам».

«Угроза может исходить от Китая или от России, быть направлена против спутников. Или же это может быть космический мусор», — уточнил он.

США уже располагают системой раннего предупреждения, которая способна обнаруживать баллистические ракеты в космосе. Ее часть расположена на базе британских ВВС Файлингдейлс на севере Йоркшира. Но радары на этом засекреченном объекте могут фиксировать цели на расстоянии не более 20 тысяч км. Однако новая система DARC будет способна «смотреть» гораздо дальше — до 36 тысяч км.

Как напоминает BBC, британский министр обороны Бен Уоллес обещал этой осенью опубликовать космическую стратегию правительства. Он отметил, что космос становится все более опасной средой, поэтому Великобритания обязана защитить свои главные стратегические объекты.