Британский премьер Борис Джонсон ушел на самоизоляцию

Новости

Boris Johnson / Twitter

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 18 июля, сообщил, что ушел на самоизоляцию после контакта с министром здравоохранения Саджидом Джавидом. У последнего днем ранее был выявлен коронавирус.

Как сообщает ВВС, изначально Джонсон, который получил обе дозы вакцины, отказался изолироваться. Он заявил, что принимает участие в новой пилотной схеме по предотвращению заболеваемости, которая предусматривает ежедневные тесты. В пресс-службе премьера при этом уточнили, что премьер будет заниматься исключительно самыми важными государственными делами.

Однако примерно через два с половиной часа после этого, на фоне волны критики со стороны оппозиции и СМИ, он согласился на самоизоляцию и сообщил, что будет участвовать во встречах удаленно.

Саджид Джавид, который ранее получил обе дозы вакцины от коронавируса, получил положительный результат в субботу, 17 июля, в пятницу он провел встречу на Даунинг-стрит. Помимо этой встречи, на прошлой неделе Джавид работал в своем офисе в Департаменте здравоохранения и социальной защиты в Уайтхолле и трижды был в палате общин. Также известно, что во вторник он посетил дом престарелых на юге Лондона.