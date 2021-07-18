Ученые: Наводнение в Западной Европе — это следствие глобального потепления

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В ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем те, что сейчас происходят в Западной Европе.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Ливни, прошедшие в Западной Европе на этой неделе, являются аномальными, однако Андреас Финк из Института метеорологии и климатических исследований предупредил, что подобные природные явления будут происходить все чаще и станут привычными: «Экстремальные дожди будут идти чаще в теплом мире».

В то же время доктор Себастьян Сиппел из Института атмосферных и климатических наук в Цюрихе пояснил, что одной из причин сильных ливней является то, что глобальное потепление вызывает изменения в атмосфере.

«При повышении температуры на один градус Цельсия атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе», — отметил ученый.