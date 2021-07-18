Бритни Спирс отказалась от выступлений до тех пор, пока находится под опекой отца
- Автор:
- Костя Войтенко
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Marc E. / Flickr
Известная американская певица Бритни Спирс не будет выступать до тех пор, пока находится под опекой своего отца Джеймса Спирса.
Об этом она написала в своем Instagram.
«Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я занималась этим последние 13 лет, — сообщила певица. — Лучше уж я буду публиковать видео — ДА — из моей гостиной вместо записей концертов в Лас-Вегасе, где некоторые люди были в такой отключке, что даже не могли пожать мне руку».
Она написала, что опекунство, под которым она находится уже 13 лет, «убило ее мечты». «Все, что у меня осталось, это надежда. А надежда — это единственное в мире, что очень сложно убить. Но кое-кто все равно пытается это сделать», — отметила Спирс.
Последний концерт певица дала в октябре 2018 года — она выступила в городе Остин, штат Техас.
- В 2006—2007 годах после развода с мужем Кевином Федерлайном певица утратила опеку над детьми. Некоторое время она лечилась от наркозависимости и была пациенткой психиатрических больниц. В 2008 году, когда Бритни находилась в клинике, ее опекунами назначили отца Джеймса Спирса и адвоката Эндрю Уоллета. Они получили контроль над ее жизнью и финансами.
- Бритни Спирс через суд пыталась избавиться от опекунства. В июне 2021 года она впервые выступила на открытом заседании, где обвинила своего отца в том, что он заставлял ее давать концерты и принимать психотропные препараты. Сам Джейми Спирс утверждает, что действует только в интересах своей дочери и желает ей добра.
- Суд в итоге отказал певице в освобождении от опекунства.