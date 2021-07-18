В Крыму в шестой раз за неделю фиксируют рекордный прирост больных COVID-19
- Автор:
- София Телишевская
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Гусаков Вячеслав / УНИАН
В оккупированном Россией украинском Крыму шестой раз за неделю установили новый суточный «рекорд» по количеству инфицированных коронавирусом. В воскресенье, 18 июля, оккупанты сообщили о 409 подтвержденных случаях болезни.
Такие данные приводит «глава» Крыма Сергей Аксенов.
Более чем у половины этих людей (289) коронавирус выявили при обращении за медицинской помощью. Еще 107 инфицированных были в группе тех, кто контактировал с заразившимися, а 13 случаев COVID-19 «завезли из-за рубежа».
Суточная заболеваемость начала расти еще в июне, однако в начале месяца этот показатель не превышал 100 случаев в сутки. Сейчас болезнь распространяется намного быстрее.
Всего с начала пандемии в Крыму коронавирусом заразились 54,3 тысячи человек, из которых 1,6 тысячи умерли от вызванных инфекцией осложнений.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на этом «референдуме» и ввели санкции против России.