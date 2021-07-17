Жертвами наводнений в Германии уже стали 133 человека
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Жертвами наводнений в Германии из-за сильных дождей уже стали 133 человека. Власти подтвердили гибель 43 человек в Северной Рейн-Вестфалии и 90 людей в Рейнланд-Пфальце.
Об этом передает Deutsche Welle.
Больше всего пострадали регионы у границ со странами Бенилюкса.
Критическая ситуация в городе Эрфтштадт вблизи Кельна — там затопило первые этажи зданий, почти все автомобили оказались под водой. Также там образовалась огромная воронка из-за селевого потока. В районе обрушились минимум три жилых дома и часть исторического замка. Власти до сих пор не могут подсчитать точное количество пропавших без вести.
В районе Хайнсберг прорвало дамбу на реке Рур. Спасатели начали эвакуацию района Офховен в Вассерберге.
В целом на Западе Германии числятся пропавшими без вести примерно 1 500 человек. Последствия устраняют спасатели и военные.
- Наводнения в Германии и Бельгии начались из-за ливней. Дожди в Бельгии начались в ночь с 14 на 15 июля. Наводнения в стране оцениваются как самые сильные с начала века. В Германии ливни продолжаются с 12 июля. Уровень воды поднялся в отдельных районах Нидерландов, Франции и Швейцарии.
- Министерство обороны Германии из-за наводнений объявило режим военной катастрофы.