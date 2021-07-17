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Польша ввела новое требование для авиапутешественников

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

freestocks.org / Unsplash

С субботы, 17 июля, Польша обязала всех прибывающих в страну авиарейсами, заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде. Бумажные карточки будут действительны только при отсутствии доступа к электронной системе.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Форма eKLP нужна Минздраву Польши, чтобы отслеживать инфицированных коронавирусом. Документ необходимо заполнить перед отправлением.

В форме нужно указать:

Подтверждение о заполнении формы будет приходить на электронную почту.