Польша ввела новое требование для авиапутешественников
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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freestocks.org / Unsplash
С субботы, 17 июля, Польша обязала всех прибывающих в страну авиарейсами, заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде. Бумажные карточки будут действительны только при отсутствии доступа к электронной системе.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Форма eKLP нужна Минздраву Польши, чтобы отслеживать инфицированных коронавирусом. Документ необходимо заполнить перед отправлением.
В форме нужно указать:
- страну;
- номер рейса;
- контактные данные;
- где начиналось путешествие;
- дата прибытия, имя и фамилия;
- номер PESEL или документ, удостоверяющий личность;
- сертификат вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста;
- адреса всех мест, где человек собирается останавливаться в Польше в течение первых 14 дней: отель, семейный дом, курорт и так далее.
Подтверждение о заполнении формы будет приходить на электронную почту.
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