Россия требует прибытия лидера крымскотатарского народа Джемилева на суд в Крым, хотя сама запретила ему туда въезд

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Косарев Александр / УНИАН

Россия требует прибытия национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева на суд над ним в оккупированный Крым. Ранее РФ сама же запретила политику въезд на украинский полуостров.

Об этом сообщил адвокат Джемилева Николай Полозов.

Так, «городской суд» города Армянска вызывает Джемилева как подсудимого на заседание 5 августа, мол явка обязательна.

При этом Полозов обратил внимание на «как минимум несогласованность действий различных государственных органов России, а как максимум глубокую государственную деменцию, если не сказать шизофрению».

Дело в том, что весной 2019 года Россия тайным постановлением своей Федеральной службы безопасности продлила на 15 лет наложенный ранее запрет Джемилеву на въезд на свою территорию, а также в оккупированный ею Крыму до 2034 года.

«Эту ситуацию я уже обсудил с Мустафой Джемилевым, и он мне сказал, что готов приехать на суд, если запрет на въезд в Крым будет снят, и принять участие в восьмом по счету уголовном деле против него», — сообщил адвокат.

«Так что теперь инициатива на стороне ФСБ. Посмотрим, готова ли служба обеспечить право подсудимого на доступ к крымскому правосудию, или у страха глаза велики вплоть до 2034 года», — добавил он.

Джемилев распространил этот пост со словами: «Абсурдность действий России, впрочем, как все, что делает эта страна».

Отметим, в Армянске продолжаются судебные заседания по делу против Джемилева. Следственный комитет России предъявил ему обвинения по трем статьям российского Уголовного кодекса: в пересечении госграницы России после запрета на въезд (ч. 3 ст. 322 УК РФ), хранении огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования другим лицом (ст. 224 УК РФ ), а также в приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Также Следком заявляет, что 3 мая 2014 года Джемилев «незаконно» въехал в Крым через пункт пропуска «Армянск».

Ранее Джемилев заявлял о намерении «доказать абсурдность обвинений» в Европейском суде по правам человека.