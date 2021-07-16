Секретарь СНБО Данилов: Украинских чиновников и олигархов обяжут сообщать о двойном гражданстве

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Юлия Вебер / «Бабель»

В Украине в декларациях о доходах появится графа о наличии двойного гражданства.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга 16 июля.

«Внесли определенное дополнение, касающееся того, что в декларации, которые заполняют все люди по закону о предотвращении коррупции, должна обязательно быть добавлена графа о том, есть ли у этих людей гражданство других стран или вид на жительство той или иной страны», — сказал он.

По словам Данилова, заполнение этой графы будет обязательным. Также секретарь СНБО уточнил, что декларации заполняют примерно один миллион граждан в год.

«Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они так же должны будут заполнять декларацию и указывать наличия у них второго гражданства», — добавил он.

Отдельно секретарь СНБО напомнил, что Кабинет министров до сентября должен разработать законопроект о двойном гражданстве.