Румыния передала Украине партию вакцины AstraZeneca

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Украина получила 100,8 тысячи доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи от Румынии.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

Как отмечается, передали вакцину на контрольно-пропускном пункте «Сирет-Порубное».

«Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят на центральный склад в городе Киев. Потом ее распределят между всеми областями Украины», — отметили в ОГА.