Германия открыла границы для украинцев
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Markus Spiske / Unsplash
Германия разрешила украинцам с 18 июля беспрепятственно въезжать на свою территорию.
Об этом сообщается на сайте федерального министерства внутренних дел.
Кроме Украины, в список стран, граждане которых могут беспрепятственно въезжать в Германию, указаны Саудовская Аравия (разрешение от 18 июля), Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Молдова, Канада, Австралия, Израиль, Южная Корея, Бруней, Япония, Иордания, Катар, Косово, Ливан, Макао, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Тайвань, США, а также Гонконг.
В то же время граждане других стран могут попасть в Германию только в случае полной прививки от коронавируса, или если их пребывание на территории страны обоснованно уважительными причинами.
Заметим, туристы обязаны предоставлять актуальный отрицательный тест на коронавирус при пересечении границы.
- 14 июля Европейский Союз включил Украину в «зеленый список» стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев.
- 15 июля Словения разрешила въезд в страну вакцинированным туристам из Украины и тем, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или справка о выздоровлении. На следующий день Хорватия также упростила условия въезда для украинских туристов.