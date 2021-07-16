Германия открыла границы для украинцев

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Markus Spiske / Unsplash

Германия разрешила украинцам с 18 июля беспрепятственно въезжать на свою территорию.

Об этом сообщается на сайте федерального министерства внутренних дел.

Кроме Украины, в список стран, граждане которых могут беспрепятственно въезжать в Германию, указаны Саудовская Аравия (разрешение от 18 июля), Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Молдова, Канада, Австралия, Израиль, Южная Корея, Бруней, Япония, Иордания, Катар, Косово, Ливан, Макао, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Тайвань, США, а также Гонконг.

В то же время граждане других стран могут попасть в Германию только в случае полной прививки от коронавируса, или если их пребывание на территории страны обоснованно уважительными причинами.

Заметим, туристы обязаны предоставлять актуальный отрицательный тест на коронавирус при пересечении границы.