На Киевскую область, Карпаты и ряд других регионов надвигается гроза. Синоптики объявили штормовое предупреждение

Новости

Brigipix / Pixabay

В пятницу, 16 июля, вечером и до конца суток в ряде областей Украины могут пройти грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, непогода возможна на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных, Полтавской, Черкасской, Киевской и Житомирской областях (I уровень опасности, желтый). Также прогнозируют грозу в Киеве.

Как уточнили в Укргидрометцентре, из-за неустойчивости атмосферы над этими регионами образовались отдельные кучево-дождевые облака. В частности, по состоянию на 15:00 гроза наблюдалась на метеорологической станции «Тетерев».

В то же время синоптики предупредили, что с 16 по 19 июля в западных, северных, восточных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.