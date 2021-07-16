Украинские клубы в Премьер-лиге обязали нанести на форму лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Instagram / fc_dynamo_kyiv
Все футбольные клубы, которые будут играть в Украинской Премьер-лиге, со следующего сезона будут обязаны нанести на свою форму новый логотип Украинской ассоциации футбола.
Соответствующие изменения в регламент опубликованы на сайте УПЛ.
Новый логотип будет располагаться по центру футболки, между эмблемой клуба и логотипом производителя формы. На новом логотипе изображена карта Украины с Крымом и Донбассом, а также лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».
В такой форме клубы будут обязаны играть в матчах УПЛ, а также в Кубке и Суперкубке Украины.
- 11 июня исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно признал лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» официальным футбольными символами Украины. Также было утверждено использования большого герба — карта Украины с трезубцем в центре — вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных.