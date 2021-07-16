В Германии из-за наводнений объявили военную катастрофу. Количество погибших достигло 100 человек

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Flickr / Andreas Janke

Министерство обороны Германии из-за масштабных наводнений на западе страны объявило режим военной катастрофы.

Об этом пишет Spiegel.

Таким образом военные в наиболее пострадавших регионах получат большую полноту власти для оперативной ликвидации последствий.

«В качестве примера, руководитель подразделения на месте теперь может решить, предоставлять бронемашину для эвакуации, или военный грузовик, будет ли обеспечен генератор, когда он будет в наличии. Я думаю, что децентрализация очень важна в таких местах и также имеет решающее значение для успеха мероприятий», — отметили в Минобороны.

Там рассказали, что к ликвидации последствий наводнений привлекли уже 850 солдат и их количество постоянно увеличивается.

В то же время местные власти подтвердили смерти уже более 100 человек в результате наводнений. Больше всего пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.