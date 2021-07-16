Бывшему главе КС Тупицкому сообщили о новом подозрении

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Бывшему главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации. Он якобы совершал это повторно и был в сговоре.

Об этом 16 июля сообщил Офис генпрокурора.

О подозрении сообщили по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса.

Отмечается, что Тупицкий в сговоре с главным бухгалтером КС вмешались в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины и исказили информацию об истинном подписчике документов.

По данным следствия, Тупицкий после отстранения от должности передал защищенный электронный носитель с собственной электронной подписью и пароль к нему главному бухгалтеру и дал указание использовать этот ключ — им подписали более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей смет и сметных назначений и тому подобное. Ключом пользовались даже когда Тупицкий был за границей.

Напомним, что 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины». Однако 14 июля 2021 года Кассационный админсуд отменил этот указ Зеленского.

А перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным и отметили, что суд продолжает работать в штатном режиме.