Рада окончательно приняла законопроекты Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил.
Об этом пишет пресс-служба Рады.
За законопроект № 5557 проголосовали 313 нардепов, а за № 5558 — 312.
Закон о национальном сопротивлении регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора агрессии и соответствующей подготовки граждан.
Согласно документу, тероборона будет состоять из двух компонентов: военного (бригады теробороны в составе ВСУ) и добровольного, который будет включать добровольческие подразделения территориальных общин.
Силы территориальной обороны Вооруженных сил будут состоять из командования, региональных управлений и бригад теробороны.
Бригады будут формироваться в каждой зоне территориальной обороны (области) и дополнительно в каждом городе с численностью населения свыше 900 тысяч жителей. Батальоны бригад — в каждом районе теробороны (административном районе) и дополнительно в областных центрах.
Второй законопроект на фоне создания Сил территориальной обороны увеличит численность ВСУ на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тысяч). На одну тысячу человек увеличится численность Сил специальных операций для создания сопротивления.
В мирное время в Силах теробороны будут служить контрактники и офицеры-призывники, а в особый период — военнообязанные и резервисты. Добровольческие формирования тоже могут служить в этих силах.
- В первом чтении эти документы Рада приняла в конце июня. Тогда за них также проголосовали более 300 нардепов.
- В марте Рада приняла закон о призыве резервистов. Документ предусматривает призыв в течение суток на военную службу в «особый период» резервистов первой очереди, то есть тех, кто уже отслужил срочную службу или был мобилизован (на срок не более 6 месяцев). Также он предусматривает ряд нововведений.