В Крыму для журналиста «Радио Свободы» Есипенко требуют 18 лет тюрьмы

Новости

Внештатному журналисту «Радио Свобода» Владиславу Есипенко, которого в оккупированном Крыму судят за якобы изготовление взрывчатки и хранение оружия, грозит 18 лет тюрьмы.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Украинскому гражданину Владиславу Есипенко грозит 18 лет лишения свободы! На таком наказании настаивает сторона обвинения. Вывод объявили вчера в подконтрольном России так называемом «Симферопольском районном суде», — сообщила Денисова.

По ее словам, такой обвинительный акт является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли в Крыму и свидетельством репрессий против украинских граждан.

Денисова призвала международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на Россию для освобождения всех заключенных, которые удерживаются на оккупированных территориях.

Как передает «Радио Свобода», в социальных сетях уже началась акция поддержки Есипенко #JournalismIsNotaCrime.