В Киеве зафиксировали вторую подряд рекордную «тропическую» ночь

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Funk Dooby / Flickr

В Киеве ночь на 16 июля оказалась самой теплой за 141 год — минимальная температура не опустилась ниже +24,4 °С.

Об этом утром 16 июля сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Укгидрометцентр уточняет, что это в столице вторая подряд рекордная «тропическая» ночь — она считается «тропической», когда температура в течение темного времени суток не опускается ниже +20 ° С.

Напомним, что со следующей недели (с 19 июля) жара начнет медленно покидать Украину, местами температура будет ниже +30 °С.