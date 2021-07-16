В Киеве зафиксировали вторую подряд рекордную «тропическую» ночь
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Funk Dooby / Flickr
В Киеве ночь на 16 июля оказалась самой теплой за 141 год — минимальная температура не опустилась ниже +24,4 °С.
Об этом утром 16 июля сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Укгидрометцентр уточняет, что это в столице вторая подряд рекордная «тропическая» ночь — она считается «тропической», когда температура в течение темного времени суток не опускается ниже +20 ° С.
Напомним, что со следующей недели (с 19 июля) жара начнет медленно покидать Украину, местами температура будет ниже +30 °С.
- В последние несколько недель почти во всей Европе установилась жаркая погода. В различных частях северного полушария из-за этого происходят сильные пожары. Северная Европа, Канада и США страдают от рекордных температур, что приводит к гибели людей.
- Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в Киеве ночь на 15 июля стала самой теплой за последние 140 лет. С начала календарного лета в столице зафиксировали уже 12 температурных рекордов.