Госпродпотребслужба отменяет штраф для «Новой почты» в размере 326 млн гривен
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- Алексей Ярмоленко
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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) рекомендовала отменить штраф почтовому оператору «Новая почта» в размере 326 млн гривен. Комиссия рассмотрела этот инцидент и выявила ряд нарушений.
Об этом в своем Facebook написала руководительница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Она рассказала, что во время проверки комиссия установила, что во время государственного контроля «Новой почты» были допущены процессуальные нарушения, а сам штраф не учитывает принцип пропорциональности нарушении и наказания.
«Фактически же штраф не просто отменили. Сделаны серьезные выводы, которые будут положены в основу новых законодательных норм. Мы хотим сделать невозможным вынесение отдельными чиновниками неадекватных штрафов по своему усмотрению. Защита интересов общества и государства должны быть на высоком уровне. Но это не должно превращаться в «парад абсурда», — пояснила Магалецкая.
Также чиновница предложила «Новой почте» добавить в свое приложение кнопку, которая бы позволила потребителям сразу пожаловаться на обслуживание в отделении.
Сама же «Новая почта» после штрафа выступила с инициативой внести изменения в законодательство, чтобы исключить манипуляции со стороны контролирующих органов.
«Размеры штрафов за нарушение законодательства в сфере прав потребителей должны рассчитываться от уровня необлагаемых минимумов доходов, а не от процента от реализации. Это общеупотребительная практика в других законодательных сферах, и ее применение в законе о правах потребителей сделает невозможным немотивированное наложение штрафов, непропорционально высоких допущенным нарушениям», — подчеркнули в компании.
- Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области 5 июля оштрафовало «Новую почту» на 325,85 миллиона гривен за «некачественное обслуживание» и «систематическое нарушение прав потребителей».
- «Новая почта» считает штраф слишком большим и будет оспаривать его в суде. Компания отметила, что поводом для проверки двух отделений в Харькове и Чугуеве (Харьковская область) стала жалоба клиента о повреждении посылки с аквариумом на сумму 500 гривен. Однако Госпродпотребслужба заявляла, что речь идет о «многочисленных обращениях граждан». «Новая почта» расценивает действие контролирующего органа как «манипуляцию своими полномочиями» со стороны государства.