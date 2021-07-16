В Беларуси проходят массовые обыски у журналистов независимых медиа
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Беларуси силовики пришли с обысками к десяткам журналистов независимых медиа. Обыски проходят в квартирах и офисах журналистов.
Об этом сообщают Naviny и TUT.BY.
Силовики пришли к ведущему программы «Каждый из нас» Глебу Лободенко, журналистам «Белсат» Галине Абакунчик, Игорю Ильяшу, Павлу Можейко и еще пяти сотрудникам, к гомельскому корреспонденту Евгению Меркису, а также к журналистам Гродно.
Обыски проходят и у сотрудников «Радыё Свабода». В офис организации пришли не менее 15-ти «крепких ребят», которые пытались взломать входную дверь. Несколько человек задержаны. Им вменяют организацию массовых беспорядков (ст. 293 УК).
- Масштабные обыски в редакциях независимых СМИ и квартирах журналистов начались на минувшей неделе.
- 14 июля обыски прошли в офисах 23 правозащитных и творческих организаций, в том числе в центре «Весна». Силовики задержали 9 правозащитников. Обыски продолжились 15 июля. Евросоюз осудил действия режима Лукашенко и обещает последствия.